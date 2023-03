Terremoto in Molise, volontari assistono i cittadini che hanno dormito in auto

Campobasso Il Csv Molise come sempre si mette a disposizione delle organizzazioni non profit. Associazioni in moto da subito per dare conforto agli anziani soli e alle persone che hanno dormito in auto.

CAMPOBASSO. Emergenza e volontariato, realtà inseparabili che compongono un binomio tornato operativo nelle ultime ore.

Dopo la scossa di terremoto registrata alle 23.52 di ieri, con epicentro a due chilometri a ovest di Montagano, avvertita nitidamente anche a Campobasso e nell’Isernino, fino a Napoli e Caserta, nonché a Benevento e in Abruzzo, le associazioni di volontariato del Molise si sono messe subito in moto per assistere i cittadini soli in casa, le famiglie con bambini che avevano lasciato le proprie abitazioni e le persone che sono scese in strada in preda alla paura.

I volontari si sono sincerati delle condizioni degli anziani a Montagano, a Ripalimosani e in altri centri della zona e hanno portato conforto alle persone che hanno dormito in macchina a Campobasso.

Il Csv Molise, come sempre, intende garantire supporto e vicinanza alle infaticabili e preziose associazioni.

«Il Centro di servizio è a disposizione per eventuali richieste o necessità – ha spiegato la direttrice Lorena Minotti -. Al momento la situazione per fortuna non ha fatto riscontrare grosse criticità, ma in qualsiasi momento i volontari troveranno in noi un riferimento».

Nella giornata di oggi le organizzazioni territoriali sono state pronte a intervenire su allerta della Prefettura, dei sindaci, o su chiamata della Protezione Civile regionale, con l’intento di dare una mano alle istituzioni nella gestione di un momento delicato per la popolazione molisana.