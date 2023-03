Scontro tra Lancia Y e Panda all'incrocio di via Mascilongo

TERMOLI. Scontro in via Mascilongo, all’incrocio con via Polonia, nel pomeriggio di oggi, a Termoli. Coinvolte nel sinistro stradale due autovetture, una Lancia Y e un modello vecchio di Fiat Panda. Un crocevia che non è nuovo a incidenti, con lo stop che imporrebbe l’arresto del veicolo per chi da via Polonia sfocia in via Mascilongo, come è avvenuto oggi, con la Lancia che si immetteva nell’incrocio al passaggio della Panda.

Alla guida della d datata citycar c’era un 56enne residente a Termoli, trasportato all'ospedale San Timoteo per accertamenti dal 118 Molise, sopraggiunto coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza. I rilievi dell’incidente sono stati effettuati dagli agenti della Polizia locale adriatica.