Disperso nell'Adriatico marittimo siriano 22enne, salpa la motovedetta "Sar" dal porto di Termoli

TERMOLI. La motovedetta Sar 878, utilizzata per le ricerche in mare, è salpata dal molo del porto di Termoli in coordinamento tra la sala operativa della direzione marittima di Pescara e quella della Guardia costiera termolese, per partecipare come unità di supporto all’attività di ricerca di un marittimo siriano 22enne, di cui non si hanno più notizie da alcune ore.

Era imbarcato su una nave battente bandiera greca dal porto di Ortona; dopo alcune ore di navigazione l’equipaggio si è accorto di non averlo più a bordo e ha dato l’allarme. Subito sono scattate le ricerche del disperso nel tratto del mare Adriatico tra Abruzzo e Molise.