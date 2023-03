«Via Corsica buia e pericolosa, ho evitato di investire un pedone», Bovio rincara la dose

TERMOLI. Non sono trascorsi che alcuni giorni dall'ultima segnalazione e si torna a parlare della pericolosità di via Corsica.

Lo fa il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Antonio Bovio. «Percorrere giornalmente via Corsica è diventato per me un incubo dopo quella sera in cui grazie alla mia prontezza di riflessi, alla mia lenta andatura, alla mia autovettura dotata di sensori e a qualche angelo che mi ha protetto ho evitato di investire un pedone e di salvare la mia e la sua vita. Era buio pesto. L'ho visto attraversare a due passi dalla mia auto in movimento. Questa arteria strategica è la più importante del territorio sotto tanti aspetti. Abbandonata a sé stessa nonostante insistano lungo il suo percorso, svariate attività commerciali. La sua messa in sicurezza non è più procrastinabile. È una necessità per la sicurezza e l'incolumità pubblica. Chi di voi non si è trovato a percorrerla di giorno o di notte e a frenare bruscamente per l'auto che fa manovra o per il pedone che attraversa o cammina sul ciglio della strada che proprio ciglio non è per la mancanza di marciapiedi in diversi tratti della strada.

Negli ultimi anni, dalla zona artigianale fino al ponte, sono nate nuove realtà commerciali e la presenza di persone che camminano a piedi è aumentata. Cosa dobbiamo aspettare? Altre tragedie su quella strada dovute alla scarsa illuminazione o alla mancanza di rallentatori o ancora di un'adeguata segnaletica orizzontale e verticale, per intervenire in modo adeguato? È tanta la paura quando si percorre quella strada di sera sia a piedi che su qualsiasi mezzo di locomozione perché in un modo o nell'altro puoi rimanere coinvolto in un evento malevolo. Con il mio gruppo consiliare ho più volte sollecitato un intervento ma ad un anno dalla fine di questa consiliatura nulla si è fatto, eppure sono stati stanziati dei fondi per il rifacimento delle strade. Sotto gli occhi di tutti i lavori eseguiti in questi giorni in via Maratona, in via Sannitica eccetera eccetera. La coperta è sempre troppo corta per coprire tutte le necessità ma ci sono priorità che non possono essere rinviate».