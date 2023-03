Disperso in mare: continuano le ricerche, mezzi aerei in volo fino alle 21

ABRUZZO-MOLISE. Sono riprese alle prime ore dell’alba le ricerche del marittimo disperso.

L’area di ricerca, opportunamente traslata in funzione del vento e della corrente presente in zona, è stata suddivisa in 3 sub zone di ricerca come indicato in foto.

L’assetto dei mezzi aeronavali è stato rideterminato in relazione all’area di intervento:

Nella zona A11 M/V CP 2115 della Capitaneria di Porto di Pescara e l’unità V2008 del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Pescara:

Nella zona A22: M/V CP 884 della Capitaneria di Porto di Ortona e Unità V815 del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Pescara;

Nella zona A33: Elicottero Volpe 415 del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Pescara e Elicottero Drago52 del Reparto volo Vigili del Fuoco di Pescara.

I mezzi aerei della Guardia Costiera continueranno a pattugliare la zona di ricerca fino alle ore 21:00.