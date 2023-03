Anziana coppia dalla salute precaria resta chiusa in ascensore, liberata dai Vigili del fuoco

TERMOLI. Di interventi come quello che descriviamo ora i Vigili del fuoco ne compiono spesso. Non solo incendi, incidenti stradali, allagamenti, per non dire di peggio, quando vi sono le catastrofi naturali. L’operatività quotidiana è fatta anche di aperture porte, sbloccaggio ascensori e soccorsi a persone che faticano a deambulare.

Nel tardo pomeriggio di oggi la squadra in turno del 115 è stata impegnata in via Gabriele Pepe a liberare un’anziana coppia, rimasta bloccata in ascensore. Grosso spavento per i due, peraltro in precarie condizioni di salute per problemi pregressi, ma la tempestività dell’intervento da parte dei Vigili del fuoco, proverbiale come sempre, li ha tratti d’impaccio, restituendo loro la libertà.