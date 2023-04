«Mangiano e vanno via senza pagare», in città si aggirano tre "furbette"

TERMOLI. Segnalazioni sul comportamento “truffaldino” di alcune donne straniere perpetrato ai danni di locali della città di Termoli.

Girano in tre e hanno l’abitudine di presentarsi per consumare dei pasti, ma di pagare il corrispettivo nemmeno l’ombra.

Una pratica ormai ripetuta, che ha portato anche all’avviso social da parte di più di un esercente, in gruppi locale.

«Avviso importante per le attività! Girano 3 donne straniere che hanno il vizietto di consumare il pasto nei locali per poi dileguarsi senza pagare il conto. Una di loro è bionda e sembra avere intorno i 50 anni, mentre le altre due sono giovani, circa 20-25 anni, una capelli chiari, una capelli neri lunghi. Si allontanano poi con l'auto solitamente, incuranti delle telecamere. Fate attenzione!»

È questo il messaggio che viene diffuso per mettere in guardia altri titolari di ristoranti e pizzerie, affinché non incappassero nella medesima disavventura.