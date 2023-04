Violenta pallonata alla tempia stordisce una donna in piazza Monumento

TERMOLI. Che disavventura, quella subita ieri sera da una signora, in pieno centro, mentre aveva al guinzaglio il proprio cane, per la passeggiata consueta.

Erano all’incirca le 18.30, quando transitando in piazza Monumento, la donna è stata colpita da una violenta pallonata, che l’ha colpita alla tempia. Impatto notevole e doloroso, tanto che la malcapitata è finita a terra, vivendo degli attimi in stato confusionale.

È stata soccorsa da alcuni passanti, che l’hanno fatta adagiare sulla panchina. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale di Termoli, alla ricerca del gruppetto di adolescenti che stavano imperversando in zona. Dispiace che non siano stati loro a soccorrere per primi la “vittima” della scorribanda, poiché hanno pensato di dileguarsi.