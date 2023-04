Vandali e balordi a Pozzo Dolce danno fuoco a cartoni e sterpaglie

TERMOLI. Vandali in servizio permanente effettivo e come sovente capita di sabato sera, la "libera uscita" corrisponde a scorribande con cui si compiono misfatti. Bande di stolti giovinastri si sono prodigati per dare "noia" nella zona di Pozzo Dolce, dove sono stati bruciati cartoni e sterpaglie.

I balordi in erba hanno anche provocato altri danni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli, che hanno spento le fiamme, riportando la situazione alla normalità.