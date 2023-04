«Nelle zone più buie rubano le targhe alle auto»

TERMOLI. Non solo furti di autovetture, ne abbiamo parlato diffusamente nei giorni scorsi, ma anche quelli delle targhe, che lasciano così vetture per modo di dire senza "nome". A dire il vero ve ne sono sempre stati, poiché le targhe rubate possono servire ai malviventi per compiere misfatti più svariati, da altri furti a rapine, per evitare di essere identificati nei vari tentativi di fuga.

L'ennesima denuncia social è venuta da un utente che ha ritenuto di avvisare tutti di questa pratica malsana. «Avviso importante: ultimamente vengono urbate targhe alle auto in sosta in zone periferiche o semi-centrali, zone dove la luce è più tenue rispetto ad altre.

Parlo ovviamente di Termoli. Queste targhe vengono quasi sicuramente usate per fare altri colpi, quindi montate su auto che servono per la fuga». Nel post pubblicato si parla di un sospetto che ricadrebbe su un pickup della Fiat di colore bianco, secondo le voci raccolte dal denunciante.

«Stiamo attenti quando la mattina prendiamo le nostre auto se ci siano le targhe. Il rischio è che potremmo essere accusati senza motivo di fatti spiacevoli». Poi si specifica che non è uno scherzo, anche perché è stato diffuso nel giorno dell Palme, con tanto di auguri, non in quello del "pesce d'aprile", cioè ieri.