Rintracciato a Torino il 60enne scomparso da sabato pomeriggio

In viaggio lun 03 aprile 2023

LARINO. Ricerche durate poco meno di 24 ore, quelle relative al 60enne originario di Santa Croce di Magliano, denunciato nella tarda mattinata di ieri dai suoi familiari più stretti.

L'uomo, che vive da solo, ma in un edificio dove risiede anche la sua famiglia, è stato rintracciato nei pressi della stazione di Torino, dove si è recato in treno, partito dalla stazione di Termoli.

Secondo le segnalazioni raccolte dalle forze dell'ordine, infatti, il 60enne era stato visto qui, in città, dov'era giunto al Terminal bus di via Martiri della Resistenza, dopo aver viaggiato in pullman da Santa Croce di Magliano. Un paio di anni fa fu protagonista anche di un altro allontanamento volontario, quella volta con destinazione Bologna.