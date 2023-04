Nessun abuso sui permessi per assistere la madre disabile, cassiera impugna il licenziamento e vince

TERMOLI. Sentenza definitiva alla sezione Lavoro della suprema Corte di Cassazione la vicenda di un licenziamento in un noto centro commerciale della città di Termoli, risalente addirittura al 2015.

Una cassiera era stata mandata a casa il 27 novembre di quell'anno, poiché la proprietà le aveva contestato di aver abusato dei permessi avuti grazie alla legge 104 negli ultimi tre giorni del precedente mese di ottobre, impiegando quel tempo che le era consentito per assistere la madre disabile in altro modo, che configurò a detta dei titolari «Una sicura e ripetuta violazione dei doveri di correttezza e buona fede, nonché degli obblighi contrattualmente assunti, di diligenza e di fedeltà».

Il licenziamento fu impugnato, ma il 24 ottobre 2017 il Tribunale di Larino respinse l'opposizione della ex cassiera, anche basandosi su una testimonianza che metteva in evidenza come la madre il 31 ottobre 2015 fu assistita da un'amica della figlia. Il provvedimento venne confermato con sentenza del 28 marzo 2019. Ne seguì il ricorso di secondo grado, alla Corte d'appello del capoluogo, che con sentenza datata 26 ottobre 2019 ha, invece, annullato il licenziamento, disponendo la reintegra sul luogo di lavoro, nonché il pagamento di un risarcimento, contrordine rispetto al primo grado poiché non sarebbe stato dimostrato che la donna avesse trascorso il tempo concessole per assistere la madre facendo altro. Tuttavia, il datore di lavoro ha impugnato la sentenza in Cassazione, che però ha confermato la decisione maturata in Appello, con la cassiera difesa dalle avvocate Laura Venittelli e Rosalinda Artese.

I giudici hanno evidenziato che «L'assenza dal lavoro per la fruizione del permesso deve porsi in relazione diretta con l'esigenza per il cui soddisfacimento il diritto stesso è riconosciuto, ossia l'assistenza al disabile. La corte d'Appello ha piuttosto ritenuto che il concetto di assistenza non va inteso come vicinanza continuativa e ininterrotta alla persona disabile, essendo evidente che la cura di un congiunto affetto da menomazioni psico-fisiche, non in grado di provvedere alle esigenze fondamentali di vita, spesso richiede interventi diversificati, non implicato la vicinanza allo stesso». In dettaglio, «La lavoratrice curava gli interessi della madre anche quando era all'esterno dell'abitazione, facendo la spesa, sbrigando pratiche, informandosi sulla possibilità di una visita domiciliare, rifornendo di carburante l'autovettura, acquistando capi d'abbigliamento per la madre disabile, attività che difficilmente potevano essere delegate a terzi, anche dietro pagamento di un compenso».

Oltretutto, uno dei tre giorni incriminati per la dipendente sarebbe stato libero, quindi senza rilievo alcuno rispetto alla contestazione; mentre per gli altri due giorni gli addebiti sarebbero stati generici e senza prove.