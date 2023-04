Si rompe una condotta, dispersione idrica nell'agro di Larino

LARINO. Da alcuni giorni, parrebbe da domenica scorsa, quindi già da almeno 72 ore, in contrada Macinelle a Larino, nei pressi della centrale Sgm gas, c'è stata la rottura di una conduttura idrica di acqua potabile, con evidente dispersione e sperpero di risorse idriche.

In un contesto dove spesso e volentieri, sul territorio di Larino, avvengono chiusure periodiche dei flussi sia di giorno che di notte, proprio nelle contrade periferiche i disservizi più diffusi, sarebbe opportuno che venisse riparata al più presto. In queste settimane non si fa che parlare dell'emergenza siccità, per cui il cosiddetto oro blu deve essere salvaguardato al massimo.

Da alcune interlocuzioni avvenute privatamente da residenti che hanno segnalato questa situazione a chi di competenza non ci sarebbe stata una reattività tale da sistemare subito la condotta, bene, non aspettiamo che passi Pasqua.