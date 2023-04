Tamponamento in via Corsica, un 39enne portato al Pronto soccorso

TERMOLI. Tamponamento in via Corsica tra due veicoli nella mattinata di oggi, poco prima delle 9.30, nel tratto che attraversa il viadotto Santa Maria. Sul posto sono intervenuti il 118 Molise, coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, e la pattuglia della Polizia locale, che ha disciplinato il traffico e compiuto i rilievi del sinistro.

Un incidente avvenuto in un orario critico, che ha provocato disagi alla circolazione. Uno dei conducenti è rimasto ferito, si tratta di un 39enne residente a Campomarino, trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo, per accertamenti.