Furti d'auto senza tregua, Fiat Punto rubata e ritrovata poco dopo

TERMOLI. Furti, parola sempre più ricorrente sulla costa. Arresti resi noti dall’Arma dei Carabinieri negli ultimi giorni, per azioni predatorie commesse sul territorio e persino in parrocchia, ma quello che resta come fenomeno assoluto emergenziale è relativo alle auto che vengono “soffiate” ai legittimi proprietari.

Un verbo usato non a caso, perché quello avvenuto ieri nel pomeriggio, nel quartiere Sant’Alfonso, ne è lo specchio fedele.

Il proprietario di una Fiat Punto non ha fatto in tempo a lasciare la sua vettura, che avrebbe ripreso di lì a poco, che una persona, parrebbe una donna, da quello che è stato riferito in zona, l’ha portata via in men che non si dica.

Per fortuna della persona derubata, lo stratagemma adottato dal ladro di turno, quello di spostare l’auto per poi recuperarla successivamente, evitando così di incappare nei controlli stradali verso il confine a Sud del Molise, stavolta ha permesso di ritrovare subito il veicolo, che aveva percorso alcune centinaia di metri, rinvenuto tra via Mascilongo e via Germania. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale, che hanno individuato la macchina, assieme ai poliziotti della volante del commissariato di Polizia di via Cina, a cui il furto era stato denunciato.