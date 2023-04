Principio d'incendio in via Giappone, Vigili del fuoco sul posto con l'autoscala

TERMOLI. Intervento con più mezzi dei Vigili del fuoco nella serata di ieri in via Giappone, a causa dell'incendio di una canna fumaria in uno stabile.

A causa dell'altezza dell'edificio, il distaccamento di Termoli del 115 ha dovuto predisporre l'utilizzo dell'autoscala, con le operazioni di messa in sicurezza che sono proseguite per qualche ora, attirando la curiosità dei residenti. Sul posto la squadra di turno della caserma di Pantano Basso, che ha spento le fiamme che si erano propagate, riportando la situazione alla normalità.