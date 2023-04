Sicurezza sul lavoro: controlli e denunce a tre cifre in appena 15 mesi sul territorio pentro

ISERNIA. Dati vecchi e nuovi quelli che la Procura di Isernia ha messo in evidenza nella mattinata di oggi sul versante della sicurezza nei luoghi di lavoro. Nei controlli effettuati in questo primo scorcio trimestrale del 2023, sono stati 4 i provvedimenti su altrettanti cantieri risultati non in regola. Il primo, un intervento sull'ecobonus 110% in città, sono state ravvisate numerose omissioni, tra cui mancata visita medica e formazione dei lavoratori, ponteggi insicuri e lavoro nero, irregolare uno degli otto dipendenti. L'attività è stata sospesa. Sempre sullo stesso territorio, ma in un cantiere stradale, violazioni specifiche sempre per mancate visite mediche e formazione. Anche qui scatta la sospensione per lavoro nero e gravi motivi di sicurezza. Copione che si rinnova per un ulteriore cantiere edile privato cittadino, con impalcatura e aperture pericolose. Infine, a Carpinone, anche la gestione della logistica riferiat agli escavatori e al materiale di risulta.

L’impegno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Isernia per la sicurezza sui luoghi di lavoro è continuo attraverso l’incessante azione del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Isernia (del Comando Carabinieri per la tutela del Lavoro). Infatti, alla consistente mole di lavoro svolta nel 2022, con 121 controlli nelle aziende e 521 lavoratori controllati, 121 persone deferite dalla Procura (con la conseguente necessaria adozione di misure collegate alle infrazioni contestate, come sospensione di attività, sanzioni amministrative per il lavoro nero, ecc.).

L'attività svolta dal Nil, in sintonia con l’Ispettorato del Lavoro di Isernia, nell'ambito della Provincia di Isernia è di fondamentale importanza sul piano preventivo per la tutela dei lavoratori e di quanti possono essere coinvolti dagli effetti negativi dell'attività svolta senza il rispetto della normativa dettata per la sicurezza sui luoghi di lavori.