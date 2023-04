Molestie, minacce e aggressioni: "allontanati" dalle vittime un uomo e una donna

CAMPOBASSO. Non una, ma due le misure cautelari eseguite negli ultimi giorni su mandato della Procura e del Gip del tribunale di Campobasso.

Erroneamente nel primo pomeriggio è stato diffuso un dispaccio riferito a un’operazione di Polizia giudiziaria pregressa.

Le novità, invece, risiedono nella doppietta messa a segno dagli uomini della squadra mobile della questura, che nell'ambito di due distinti procedimenti penali — consistenti, in entrambi i casi, nel divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da questa frequentati.

La Procura della Repubblica di Campobasso, ricevute le denunce da parte delle persone offese e delegata la squadra mobile del capoluogo per l'effettuazione di immediate indagini, anche alla luce delle disposizioni normative previste in materia, non appena ricevuto l'esito dell'attività di indagine, richiedeva al Gip un'idonea misura cautelare per i due indagati, un uomo e una donna di Campobasso.

Il Gip ha applicato così la misura ai due soggetti ritenuti gravemente indiziati del reato di atti persecutori, uno posto in essere in danno della ex compagna, e l'altro contro una minorenne e la cui condotta si è esplicata attraverso molteplici tipologie di molestie e minacce fino a sfociare in vera e propria aggressione fisica; condotte tali da indurre entrambe le persone offese ad un assoggettamento psicologico che le costringeva a vivere in una condizione di paura.

Tali vicende rappresentano una tipologia delittuosa sempre più frequente negli ultimi anni e il cui contrasto capillare — tra gli obiettivi di questa Procura - doveroso e necessario anche al fine di prevenire più gravi reati.