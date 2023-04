Rubano il Ducato di una squadra di volley under 14 abruzzese davanti al PalAirino

TERMOLI. Giungono a Termoli al PalAirino per giocare una partita del campionato under14 di volley femminile da Castel di Sangro contro le pari grado della Termoli Pallavolo, a fine partita escono all'esterno dell'impianto in piazza del Papa per rimettersi sul furgone societario, un Fiat Ducato bianco, e non lo trovano più, rubato durante la partita le ragazze e i dirigenti sono ancora costretti al palazzetto in attesa di poter far ritorno a casa.

Continuano senza sosta questi episodi criminalità che continuano a sporcare l'immagine della nostra città.