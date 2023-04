Furgone tampona autobus della Gtm in via Martiri della Resistenza

TERMOLI. Incidente senza feriti, per fortuna, ma qualche disagio per la circolazione, anche se in un orario non di punta, oggi pomeriggio in via Martiri della Resistenza. Tre i veicoli coinvolti, un furgone che ha tamponato un autobus della Gtm e una station wagon grigia. Sul posto sono intervenuti i Vigili urbani del comando di piazza Kennedy e il carro attrezzi.