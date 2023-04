Bomba al bancomat della Bpm: forte esplosione a San Severo

SAN SEVERO. Nella notte in via Minuziano, a San Severo è avvenuto un furto con esplosivo ai danni della Banca Popolare di Milano.

Come da copione ormai consolidato, intorno alle 4.30, i malviventi hanno utilizzato la classica 'marmotta' esplosiva per far saltare in aria il bancomat, ma al momento non è chiaro se il colpo sia riuscito o meno.

Il botto è stato potente e udito nettamente in tutto il quartiere; ingenti i danni causati agli uffici dell'istituto di credito. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, giunti con gli artificieri, che stanno acquisendo i filmati delle telecamere della banca e quelle presenti in zona. I colleghi della Sis, invece, hanno effettuato i rilievi tecnici del caso.

Si tratta del sesto colpo con esplosivo messo a segno, da novembre ad oggi, in danno di uffici postali e bancari del Foggiano. Non si esclude che ad agire sia sempre la stessa banda.