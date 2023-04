Maltempo sul basso Molise, auto impantanate sulle strade interne

SAN MARTINO IN PENSILIS. Piogge abbondanti quelle che cadono sul basso Molise, inevitabili i disagi anche per gli automobilisti che percorrono le strade più interne.

Nonostante la giornata pasquale, anche oggi i ragazzi dell'Anc 33° Ds Smip e Anvvfc di San Martino in Pensilis, durante il monitoraggio del territorio, che avviene proprio per l’ondata di maltempo che si sta abbattendo sul territorio di San Martino in Pensilis, sono intervenuti, dopo essere stati allertati dal sindaco Giovanni Di Matteo, su richiesta di alcuni cittadini per soccorrere alcuni automobilisti rimasti impantanati sulle strade comunali.