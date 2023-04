Prima la lite poi la sparatoria, due fratelli feriti a colpi di pistola ad Apricena

APRICENA. Non manca la cronaca dall'alta Puglia, in provincia di Foggia.

Stavolta una sparatoria è avvenuta ad Apricena, causata da un violento litigio in piazza Costa. Quattro o cinque i colpi esplosi in via Livorno, due dei quali hanno raggiunto due fratelli di 26 e 28 anni, feriti agli arti.

I fatti sono accaduti intorno alla mezzanotte. Feriti, rispettivamente ad una gamba e ad un braccio, due fratelli di Apricena, entrambi operai incensurati. Una sola arma - una pistola calibro 7.65 - quella che ha sparato.

La vicenda è all'attenzione dei Carabinieri, che stanno acquisendo i filmati delle telecamere presenti nella piazza e nelle vie limitrofe. Secondo le prime informazioni raccolte, il litigio avrebbe coinvolto due gruppi di ragazzi, rispettivamente di Apricena e San Severo, ma al momento non è chiaro cosa abbia scatenato la violenza.

I due feriti sono stati medicati all'ospedale di San Severo: il primo, ferito di striscio ad un braccio, è stato subito dimesso; il secondo, invece, è stato trasferito a 'Casa Sollievo della Sofferenza' di San Giovanni Rotondo, dove è stato operato per rimuovere un proiettile ritenuto.