Tamponamento tra due auto sulla Bifernina

LUCITO. Un incidente è avvenuto questa mattina, mercoledì 12 aprile, lungo la Fondovalle del Biferno, in territorio di Lucito, al km. 39,500.

Violento il tamponamento tra una Bmw di colore bianco ed una Volkswagen Polo di colore grigio. Uno dei conducenti è stato condotto in ospedale per ulteriori accertamenti, dopo essere stato soccorso, in un primo momento, dai medici del 118 intervenuti sul posto.