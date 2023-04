Al giovane che ha sventato lo scippo: «Sei un ragazzo gentile e di cuore, ti ringraziamo»

TERMOLI. Ogni brutta avventura può anche trasformarsi in una occasione per mettere in evidenza come se da una parte ci sono manigoldi capaci di approfittare delle persone anziane, dall’altra – per fortuna – esistono ancora dei giovani che hanno valori consolidati.

È il caso del ragazzo che ieri mattina ha sventato uno scippo ai danni di una pensionata in piazza Giovanni Paolo II, di cui abbiamo dato notizia proprio mercoledì mattina.

Oltre alla sollecitazione provenuta dai Carabinieri, che volevano acquisire proprio dai giovani elementi utili alle indagini, è giunto a noi il messaggio di ringraziamento da parte della donna scippata e dei suoi familiari, proprio per il loro tramite.

«Voglio ringraziare a nome di mia madre e della sua famiglia il ragazzo che mercoledì mattina ha rincorso lo scippatore, recuperato la borsa, ma non solo, subito dopo l’ha anche riaccompagnata fino al portone di casa. Riteniamo, dunque, che una persona così di cuore, così gentile, vada ringraziata pubblicamente, anche perché non sappiamo chi sia».