Scippò un'anziana in piazza del Papa, arrestato il malfattore

TERMOLI. I Carabinieri della Compagnia di Termoli, nel corso della mattinata del 12 aprile 2023, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 43 anni termolese, pregiudicato, autore del furto con strappo della borsa in danno di una donna 84enne che stava attraversando la Piazza del Papa del centro molisano.

Il malfattore subito dopo aver scippato l’anziana signora, veniva immediatamente inseguito da un passante, il quale, dando prova di coraggio nell'affrontare vis-à-vis il malvivente, riusciva a recuperare la borsa, restituendola alla malcapitata vittima. Durante le operazioni di precipitosa fuga l’arrestato veniva intercettato e riconosciuto da equipaggio della N.O.R. Sezione Radiomobile, tempestivamente intervenuto sul posto allertato dalla Centrale Operativa dell’Arma. Portato in Caserma per le operazioni di rito, acquisita la denuncia della vittima e raccolte le testimonianze di alcuni passanti nonché del nobile soccorritore, il delinquente veniva tratto in arresto e tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, per ivi permanere a disposizione della Procura della Repubblica di Larino.

Nel corso della successiva udienza innanzi al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Larino, l’arresto veniva opportunamente convalidato poiché legittimamente effettuato ed a carico del 43enne veniva applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Ancora una volta, l’incessante presidio del territorio da parte dei Militari dell’Arma, non disgiunta dall’alto senso civico dei cittadini termolesi, sempre pronti a denunciare ogni sorta di reato e, talvolta, anche ad intervenire in soccorso delle vittime, hanno consentito di assicurare alla Giustizia l’autore di tale deprecabile reato in danno di persona anziana.

Galleria fotografica