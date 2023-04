Auto investe cinghiale, «È stato uno shock»

LARINO. Un forte shock è quello che è capitato al conducente di una Volkswagen T-Roc che si è scontrato con un grosso cinghiale lungo la provinciale 137, la strada che collega Larino alla Fondovalle Biferno.

L’ungulato ha danneggiato la parte anteriore della vettura.

L'automobilista stava raggiungendo Termoli nel tardo pomeriggio di mercoledì 12 aprile, quando si è trovato di fronte l’animale sbucato all’improvviso dalla cunetta laterale e l’ha centrato in pieno, per evitare di finire sull’altra carreggiata dove stava sopraggiungendo un’altra autovettura. Sul posto, per i rilievi del caso, è giunta una gazzella dei carabinieri proveniente da Casacalenda.

La problematica dei cinghiali, ormai è diventata una piaga per tutto il territorio.

‘Tali incidenti non dovrebbero accadere -ha dichiarato l’automobilista- occorre che si prendano seri provvedimenti. Non ho riportato conseguenze fisiche, se non un forte shock, ma vedere distrutta la mia macchina nuova mi fa stare male. E pensare che ora si apre tutta una lunga trafila con gli enti ‘responsabili’ per farmi riconoscere gli ingenti danni subiti’.

La recente sentenza della Cassazione ha respinto il ricorso della Regione Abruzzo condannata già in due precedenti occasioni a risarcire un'automobilista che aveva subito danni alla sua vettura dopo una brutta collisione con un cinghiale per strada. La Cassazione ha stabilito che la responsabilità del risarcimento per danni, causati da animali selvatici appartenenti alle specie protette e che rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato, è della Regione. Quest’ultima secondo l’ordinamento italiano è l’ente che legifera, amministra, programma, coordina e controlla le attività in materia di fauna selvatica.

