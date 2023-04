Tentano di rubare un'auto in pieno giorno, bloccati da una vettura in sosta

TERMOLI. Una piaga dilagante è quella che Termoli sta vivendo tra furti d'auto e negli appartamenti.

Poco fa nella centralissima via Mascilongo e via Inghilterra, si sono vissuti autentici attimi di paura e tensione, per un tentativo di furto di auto non riuscito ma che ha lasciato una scia rabbia.

Un giovane termolese a bordo della sua Audi 3 stava recandosi in un esercizio di via Mascilongo per sbrigare delle sue faccende personali. Evidentemente la sua auto era stata seguita e presa di mira da due delinquenti. Dopo aver parcheggiato ed esser sceso dalla macchina, per i due malviventi è stato un attimo salire a bordo della vettura e cercare di fuggire con il "bottino". Solo che i due avevano fatto male i conti. Mentre, a tutta velocita, stavano fuggendo con l'Audi, una Opel Meriva, uscendo dal posteggio, ha bloccato la loro fuga.

Per nulla intimoriti, con la macchina rubata, si sono fatti strada colpendo la Opel per spostarla dal centro strada e aprirsi un varco di fuga, ma i violenti impatti contro la Opel hanno creato degli squarci negli pneumatici dell'Audi che, all'altezza del vecchio mercatino di via Inghilterra, sono stati costretti ad abbandonare.

I due proprietari delle macchine sono corsi dietro ai ladri ma, come spesso accade, si sono volatilizzati. È arrivata la pattuglia dei Carabinieri, che ha fatto i rilievi del caso. Morale della favola è che, ormai, in questa nostra città il problema di episodi del genere è da considerarsi quotidiano.

