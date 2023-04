Furti d'auto senza tregua, tre colpi messi a segno a Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. Non si placano i furti d'auto nel basso Molise. Dopo il tentato furto di ieri ai danni di un Audi A3 tra via Mascilongo e via Inghilterra, a Termoli, i ladri si sono spostati a Montenero di Bisaccia.

Nel mirino dei ladri tre auto di grossa cilindrata. I fatti sono avvenuti in zona Bivio, la parte di più recente urbanizzazione del paese. In via don Sturzo sono sparite, a distanza di pochi metri l'una dall'altra, un'Alfa Romeo Giulia e una Range Rover Evoque. Stessa sorte per una Alfa Romeo Stelvio parcheggiata in via De Gasperi, poco distante.

Un episodio che arriva a meno di due mesi dal precedente, quando fu rubata una Fiat Cinquecento. Stavolta i ladri sembrano aver alzato il tiro: auto di qualità superiore e in numero considerevolmente maggiore.