Raddoppio della Trignina, Salvini incontra i sindaci di Abruzzo e Molise

MOLISE. Incontro al Mit tra il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini con una delegazione di sindaci molisani e abruzzesi, alla presenza dei vertici Anas. È stata l’occasione per fare il punto della situazione delle infrastrutture e dei collegamenti del territorio.

In particolare, è stato affrontato il nodo della Strada Statale 650 Trignina che collega la costa adriatica all’altezza del Comune di San Salvo con l’interno fino a Isernia.

È la principale arteria che corre tra l’Adriatico e il Tirreno, preziosa anche per il traffico pesante.

Purtroppo si segnala una elevata incidentalità, con l’esigenza sollevata dagli amministratori locali di messa in sicurezza (con particolare riguardo agli svincoli) e l’obiettivo del raddoppio del tratto tra San Salvo e Trivento.

Anas ha sottolineato lavori per 100 milioni di euro, di cui 21 per nuovi cantieri e oltre 30 per manutenzioni.

Presenti, tra gli altri:

1. Pasquale CORALLO, Sindaco di Trivento;

2. Giovanni GALLI, Sindaco di Salcito;

3. Angelo MININI, Sindaco di Roccavivara;

4. Sergio SAMMARTINO,

Sindaco di Montemitro;

5. Corrado ZARA, Sindaco di San Felice del Molise;

6. Giacomo MATASSA,

Sindaco di Mafalda;

7. Simona CONTUCCI, Sindaco di Montenero di Bisaccia;

8. Roberto Di PARDO,

Sindaco di Petacciato;

9. Eugenio SPADARO, Vice Sindaco Comune di San Salvo;

10. Carlo MORO , Vice Sindaco di Lentella;

11. Lino GIANGIACOMO, Sindaco di Fresagrandinara;

12. Giovanni GIAMMICHELE, Vice Sindaco di Dogliola;

13. Ernano MARCOVECCHIO, Comune di Tufillo;

14..Walter DI LAUDO, Comune di Celenza sul Trigno,

15. Luigi FRANGIONI, Roberto FRANGIONE e Sabrina BOCCHINO, per il Comune di San Giovanni Lipioni (non abbiamo incarichi)

16. Giovanna Maria MATURO;

17. Luciano PILUSO, Sindaco di Schiavi d’Abruzzo.

Nella delegazione Anas era presente anche l’amministrazione delegato Aldo Isi, per il Mit anche il consigliere giuridico del Ministro Michele Marone. Così una nota del Mit.

