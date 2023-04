Il 23enne caduto da cavallo è uscito dalla rianimazione

POZZILLI. Il 23enne larinese, caduto da cavallo lo scorso 25 marzo, che era ricoverato al Neuromed di Pozzilli è uscito dalla sala rianimazione ed è ora ricoverato in uno dei reparti specializzati di riabilitazione.

Il fantino provetto, di notevole esperienza, nonostante la giovane età, era alle prese con l’addestramento di un nuovo cavallo, che l’ha disarcionato e fatto cadere contro un albero.

È stato soccorso dalla postazione del 118 Molise di Larino, sopraggiunta coi volontari della Croce di San Gerardo e trasferito in un primo momento al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli, quindi, come avvenne per la ragazza termolese, appena avuto l’esito degli accertamenti clinici, trasportato al Neuromed di Pozzilli con trauma cranico e la sospetta frattura di una vertebra.

Oggi la bella notizia, buona guarigione!