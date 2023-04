Le sfilano il portafogli dalla borsa al cimitero mentre visita la tomba del marito

TERMOLI. Da uno scippo a un borseggio. Solo la scorsa settimana è avvenuto l’episodio in piazza del Papa, di cui abbiamo diffusamente parlato, stamani è stato consumato un furto, addirittura al cimitero.

Insomma, non c’è pace nemmeno andando al camposanto per portare un fiore o recitare una preghiera ai cari estinti.

Una signora residente in città, approfittando della bella giornata di sole, si è recata a fare visita alla tomba del marito, dalla sua testimonianza ci dice che non c'erano tanti visitatori.

Dopo aver appoggiato sui pioli della scala la sua borsa, si è dedicata a cambiare e mettere dei fiori freschi sulla tomba del coniuge deceduto, operazione che ha impiegato alcuni minuti.

Terminata l’incombenza, si gira per riprendere la borsa e si accorge che dall'interno mancava il portafoglio, anche uno di taglia grossa che non entra in tasca normalmente. Solo poco prima aveva acquistato i fiori ed era sparito.

Oltre ai soldi che erano custoditi nel portafogli, la vittima del furto si rammarica non poco per la scomparsa dei documenti e altri effetti personali a cui era molto legata. Ora la signora non è dispiaciuta per i soldi rubati che erano pure pochi ma soprattutto per quello che c'era dentro come documenti ed altri affetti a cui è molto legata.

Per questo, chiede a chiunque dovesse ritrovarlo, l’oggetto era di marca Carpisa, di restituirle la borsa con documenti e quel che c’era dentro di valore solo affettivo, visto che il resto avrà già preso il volo.

Anche se andate a far visita ai defunti, tenete gli occhi bene aperti.