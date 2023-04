Si torna a trattare sulla Vibac, ma resta ancora distante l'intesa sugli esuberi

TERMOLI. Tornano a confrontarsi organizzazioni sindacali e proprietà dello stabilimento Vibac a Termoli.

A quasi due mesi dall’annuncio del licenziamento collettivo dei 126 dipendenti sui 142 in organico l’azienda ha messo a punto un nuovo piano industriale che ridurrebbe di quasi la metà il numero degli esuberi, che passerebbero a 162, ma resta un quadro irricevibile per le parti sociali, che hanno sancito ancora un mancato accordo nell’incontro avvenuto ieri.

In particolare, la nuova pianificazione punterebbe su efficienze nella gestione dei costi energetici, su cui ricavare 6 milioni di euro, che ora andrà al vaglio della Regione Molise e ci saranno altri trenta giorni di tempo per valutare il da farsi, uno spiraglio temporale che potrebbe portare a una ulteriore riduzione del ventaglio dei licenziamenti su cui andare a trattare. Tuttavia, resta anche il nodo degli ammortizzatori sociali, col tentativo di far rientrare la Vibac nello strumento “Giorgetti”, attraverso cui garantire altri 12 mesi di cassa integrazione.