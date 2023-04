Sospetto caso di botulino, una 48enne ricoverata in Rianimazione

TERMOLI. Sospetta intossicazione da botulino per una donna di 48 anni residente a Ururi, trasportata d’urgenza nella serata di ieri al pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli e subito ricoverata in Rianimazione, dove sono state effettuate le colture per individuare il batterio.

Il botulino (Clostridium botulinum) è un batterio anaerobico che può contaminare gli alimenti rendendoli particolarmente pericolosi per la salute umana.

La sospetta intossicazione di botulino sarebbe stata causata nella circostanza da un “vasetto” lavorato in casa, che era stato scongelato per il suo utilizzo.

Nella notte scorsa è partita da Napoli la staffetta per il siero antibotulinico, coordinata dal Cav di Pavia ed è stata già somministrata la prima dose alla paziente, che è intubata.

L'ingestione di questi cibi provoca un'intossicazione severa, nota come botulismo e caratterizzata da un quadro clinico specifico. Dopo un periodo di incubazione (12-48 ore fino a 8 giorni nei casi eccezionali) compaiono sintomi come nausea, vomito, diarrea e forti dolori muscolari; seguono importanti problemi neurologici, secchezza delle fauci e delle vie respiratorie, alterazioni visive, disturbi della fonazione e della deglutizione.