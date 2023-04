Danni alla "Fonte Cassù", area interdetta per motivi di sicurezza

MONTENERO DI BISACCIA. «Le piogge copiose degli ultimi giorni hanno provocato il crollo di una parte della facciata in pietra della nostra bellissima Fonte Cassù», si legge nella nota della pagina istituzionale del Comune di Montenero di Bisaccia.

A tal proposito, la sindaca Contucci ha dichiarato l'area interdetta per motivi di sicurezza. Infatti, sempre nella nota, informano che «l’accesso a questo antico monumento, che rappresenta per tutti i monteneresi un patrimonio storico e culturale di grande pregio, è stato interdetto per motivi di sicurezza».

