Due donne cadute in centro: soccorse da Polizia, Vigili urbani e ambulanze

TERMOLI. Doppio intervento di soccorso da parte di forze dell'ordine e ambulanza nella mattinata di oggi, in centro, per altrettante cadute, in cui sono incappate due anziane.

La prima è rovinata a terra mentre stava uscendo dall'androne di un palazzo di via XXIV maggio ed è stata soccorsa dagli agenti della volante del commissariato di Polizia di via Cina, che hanno medicato sul posto la pensionata, una ultraottantenne, in attesa dell'arrivo del 118, intervenuto con la postazione di Santa Croce di Magliano e l'ambulanza Simone Soccorso, poiché la postazione di Termoli era impegnata su un altro domiciliare.

Poco dopo, una 72enne è caduta in corso Umberto, procurandosi una frattura alla caviglia. Anche lì è intervenuta un'altra ambulanza, della Misericordia, autorizzata dalla centrale dell'emergenza territoriale, oltre ai Vigili urbani. Entrambe le donne sono state trasportate al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli. Resta sullo sfondo l'evidente necessità che una città come Termoli abbia la doppia postazione del 118, ma sappiamo anche come sia complicato coprire l'attuale organizzazione a causa della carenza dei medici.