Fca Italy (Sevel): "120 lavoratori andranno in pensione in anticipo"

ATESSA. "In data odierna si è svolto in video conferenza l’incontro convocato dal Ministero del Lavoro con Stellantis per la firma del contratto di espansione che permetterà nei prossimi mesi a 120 lavoratori dello stabilimento di Atessa di anticipare l’uscita per pensionamento con massimo 5 anni di anticipo e contestualmente consentirà l’assunzione di 40 lavoratori.

Ai lavoratori che decideranno volontariamente di aderire verrà corrisposto l’anticipo della pensione, a carico azienda ma materialmente erogato dalla INPS; sarà in ogni caso garantito un trattamento economico minimo tale da arrivare al 90% della retribuzione annuale per i primi 24 mesi e al 70% per i restanti mesi. Le adesioni dovranno pervenire all’azienda entro il 31 maggio per permettere poi all’INPS di verificare i requisiti e chiudere il percorso entro la fine del mese di settembre.

Inoltre verrà avviato un percorso di formazione certificato di 15.000 ore che coinvolgerà circa 900 lavoratori per l’acquisizione di nuove competenze e professionalità per la transizione tecnologica.

Il contratto di espansione è uno strumento utile che consente di anticipare fino a 5 anni l’aggancio alla pensione e contemporaneamente prevede l’obbligo di assunzione stabile nella misura di un terzo delle uscite. Lo strumento ideale anche per gestire la complicata fase di transizione che sta avvenendo nel settore, che garantisce i lavoratori su possibili modifiche alle norme pensionistiche e un utile all’avvio del ricambio generazionale".

Così, in una nota, la Rsa Uilm.