Furto con scasso notturno al Sottovoce, ladri di "cioccolata"

TERMOLI. Furto con scasso dalla porta della cucina del bar Sottovoce, in via Martiri della Resistenza a Termoli. Ladri golosi? Secondo quanto ci hanno riferito i titolari, che hanno avuto la sgradita sorpresa, soprattutto i danni alla porta, i Lupin di turno si sono accontentati per così dire della cioccolata. Ennesimo episodio di microcriminalità in città, dunque, a scapito di attività commerciali.

Resta lo sconcerto di come i malintenzionati agiscano impunemente pur sapendo che ormai i sistemi di videosorveglianza sono attivi in modo diffuso, sia quelli pubblici che privati. Infatti, stamani, proprio sulla base delle immagini raccolte all'interno del bar, sarà presentata una denuncia alle forze dell'ordine. Destarsi all'alba per dare servizio e accoglienza ai clienti e scoprendo quanto successo provoca sempre un senso di delusione profondo, oltre che di sdegno e collera.

