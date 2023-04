Intossicazione da botulino, la 48enne resta al San Timoteo: nuova staffetta per il siero

TERMOLI. La 48enne ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale San Timoteo, donna di nazionalità albanese, sposata e residente a Ururi, non sarà trasferita all’ospedale Cardarelli di Campobasso.

Trascorsa la seconda notte nel reparto di Terapia intensiva di viale San Francesco, in cui è stata portata giovedì scorso, dopo un primo ricovero nel reparto di Medicina interna.

La signora, che lavora in un’azienda sulle piane di Larino, ha subito una severa intossicazione da botulino, dopo aver spalmato su una fetta di pane, prima di recarsi in fabbrica per il turno di mercoledì scorso, del pesto che aveva preparato in casa e che era stato scongelato per l’occasione.

I primi sintomi la donna li ha avuti proprio al lavoro, che l’hanno costretta a rientrare in anticipo a casa, per poi dirigersi al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo, dove però a causa dell’incubazione ancora in corso, non era stato possibile diagnosticare l’intossicazione, poiché non ne erano manifestati sintomi precisi, ma solo nausea e mal di pancia. Il giorno seguente il quadro è peggiorato ed è stato chiamato il 118, il cui medico della postazione di Larino ha intuito che si trattasse di intossicazione alimentare.

In Rianimazione, dopo l’accertamento dell’avvenuta intossicazione, le è stata somministrata una dose di siero, proveniente da Napoli, attraverso la staffetta coordinata dal Centro antiveleni di Pavia.

Staffetta che sarà riattivata oggi per una dose ulteriore di antibotulinico. Effettuata anche una diagnosi neurologica e già ieri pomeriggio, la donna, che resta intubata, ha comunicato coi familiari attraverso dei fogli.