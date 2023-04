«Abbiamo schivato un'auto contromano sulla statale 87»

TERMOLI. Una disavventura a lieto fine, nel senso che sarebbe potuto avvenire qualcosa di spiacevole, ma per fortuna così non è stato.

Non capita di rado, purtroppo, che auto imbocchino tratti contromano e quando accade su strade a scorrimento veloce i rischi e i pericoli salgono esponenzialmente, come quanto successo poco dopo la mezzanotte, nel tratto di statale 87 adiacente all’ex zuccherificio del Molise.

Un automobilista di Guglionesi, nostro assiduo lettore, ci ha riferito che mentre viaggiava in direzione Larino-Campobasso, prima del bivio che porta alla Bifernina, un veicolo, uscendo dal distributore di benzina, si è avviato sulla corsia di marcia in senso opposto, percorrendo contromano circa mezzo chilometro. Sia il conducente guglionesano che un’altra macchina hanno lampeggiato per fargli comprendere l’errore commesso. Segnalazione che è servita a farlo fermare e in retromarcia si è riportato con cautela nella stessa area di servizio, per poi guadagnare la diritta via.

«Con questa testimonianza voglio esortare chi si mette al volante a stare attenti, sempre molto attenti, quando si è alla guida di un veicolo».