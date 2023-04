Fondi al trasporto urbano, "sospensiva" concessa al Comune per affrettare l'udienza di merito

TERMOLI. I mesi trascorrono e ne sono stati “consumati” già 4, ormai, in questo 2023, ma il braccio di ferro tra Comune di Termoli e Regione Molise sui fondi per il trasporto pubblico locale prosegue. Una programmazione impugnata dopo l’avvenuto riparto tra i 4 comuni ammessi ai contributi pubblici, oltre alla città adriatica ci sono Isernia, Larino e Campobasso.

Il Consiglio di Stato, a cui l’amministrazione Roberti si è rivolta dopo che il Tar Molise aveva negato la sospensiva sulla determina che suddivideva le risorse agli enti locali, ha accolto, invece, l’istanza cautelare di via Sannitica, motivandola con l’urgenza di far celebrare al più presto l’udienza di merito.

I giudici di Palazzo Spada, dove si sono costituiti anche i Comuni di Isernia e Campobasso (ma non Larino) come resistenti, hanno invece dato ragione alla Giunta Roberti, rispetto a quanto deciso dal Tar Molise, ma solo per la fissazione celere dell’udienza di merito, ritenendo «che al danno grave e irreparabile fatto valere dalla parte appellante è da ritenersi sussistente avuto riguardo all’intervenuta contrattualizzazione della concessione e all’insufficienza dei fondi, possa ovviarsi disponendo la celere fissazione dell’udienza di merito da parte del Tar, nella cui sede dovranno essere approfondite le censure articolate dal Comune, non suscettibili di idonea valutazione nella presente sede cautelare, avuto riguardo alle problematiche connesse alla successione delle leggi regionali intervenute a regolamentare la materia e alla loro interferenza con la normativa non oggetto di esplicita abrogazione».