Ladri di bollicine, rubano bottiglie di champagne e finiscono nei guai

Tolleranza zero

Tolleranza zero lun 24 aprile 2023

ISERNIA. Per la seconda volta nel giro di alcune settimane sono finiti nei guai ladri di "bollicine".

Nell’ultimo periodo nel capoluogo Pentro sono stati registrati alcuni furti ai danni di esercizi commerciali, tutti avvenuti durante l’orario di apertura e nel corso dei quali sono state asportate bottiglie di champagne e liquori.

Nonostante si tratti di un fenomeno del tutto nuovo per il territorio, le immediate indagini condotte dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Isernia hanno consentito di individuare i presunti responsabili.

Sei bottiglie di costosi champagne francesi, questo il bottino di un furto commesso in un supermercato del capoluogo da parte di un soggetto che, incurante della presenza del sistema di videosorveglianza, dopo aver prelevato le bottiglie dallo scaffale, le ha celate sotto un giubbino per allontanarsi dall’esercizio.

Ancora più sfrontato il comportamento di un altro soggetto che, all’interno di un bar, approfittando della presenza di numerosi avventori, mentre consumava un cornetto e sorseggiava un cappuccino, è riuscito a prelevare dagli scaffali una prestigiosa bottiglia di whisky e diverse confezioni di ovetti di cioccolata di rinomate marche, che ha occultato all’interno dello zaino.

Non contento di quanto già asportato, il soggetto si è allontanato senza neanche pagare la colazione che aveva appena consumato. Le immediate indagini hanno consentito di individuare gli autori dei furti attraverso l’estrazione e l’analisi delle immagini dai sistemi di videosorveglianza. La profonda conoscenza del territorio e della popolazione ha permesso ai Carabinieri, in brevissimo tempo, di dare un nome ai presunti autori dei reati e deferirli alla locale Procura della Repubblica.