«C'è ancora gente onesta e di buon cuore», restituito il portafogli rubato al cimitero

TERMOLI. Educazione e civiltà, non tutto è perduto. L’episodio della donna derubata mentre si prendeva cura dei fiori sulla tomba del marito, al cimitero di Termoli, ha provocato uno sdegno social unanime.

Numerosi i commenti a riguardo dopo la pubblicazione della notizia.

In effetti, quanto accaduto è davvero reprensibile, al netto di un reato che è sempre contra legem, ma borseggiare in un luogo come il camposanto ha una aggravante morale di non poco conto.

Per fortuna, l’appello che attraverso la nostra testata è stato diffuso, ossia quello di riconsegnare il portafogli prelevato furtivamente dalla borsa della donna, in caso di un suo rinvenimento, ha fatto centro.

Un cittadino ha trovato l’accessorio e l’ha opportunamente riconsegnato negli uffici del commissariato di Polizia, in via Cina, permettendo alla signora di recuperare almeno i documenti e gli effetti personali a cui era affettivamente legata.

A comunicarlo è stata la figlia, colei che aveva dato in primis la notizia. «Sono felice di poter affermare che c'è ancora gente onesta e di buon cuore. Il portafogli di mamma è stato consegnato in Commissariato e l'ho appena ritirato. Grazie ancora per tutto».