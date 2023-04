Rogo alla cabina elettrica del depuratore, Vigili del fuoco al Cosib

TERMOLI. Un "25 Aprile" poco tranquillo per il Consorzio industriale "Valle del Biferno". La struttura tecnica del Cosib, infatti, ha dovuto fronteggiare una vera e propria emergenza.

Un incendio è divampato nei locali del centro analisi. Immediata è stata l'allerta data intorno all'ora di pranzo ai Vigili del fuoco, che sono intervenuti per estinguere le fiamme.

Tuttavia, la criticità è rimasta, poiché l'incendio ha riguardato la cabina elettrica che alimenta il depuratore. Il Cosib ora sta cercando di evitare il fermo completo ricorrendo a un gruppo elettrogeno disponibile a Foggia. Ci sarà da superare l'ostacolo burocratico per far viaggiare un mezzo pesante nel giorno festivo. Il presidente Roberto Di Pardo è in stretto contatto col direttore tecnico dell'impianto e coi suoi collaboratori.