Rissa violenta in via Abruzzi e ragazzo investito, indaga la Polizia

TERMOLI. Rissa tra giovani nella notte del 25 aprile, a Termoli. Parapiglia che si è venuto a consumare tra piazza Donatori di Sangue e via Abruzzi, nei pressi di un chiosco aperto anche di notte.

Una nottata brava, con teppistelli che hanno arroventato le ore notturne, provocando trambusto e instillando non poca preoccupazione tra i residenti e anche tra chi era in strada.

All’origine della zuffa una discussione nata proprio nel ristoro, per futili motivi. Dalle parole ai fatti il passo è stato breve e sono volanti schiaffi, calci e pugni, con le forze dell’ordine che sono intervenute allertate da chi ha assistito a scene assurde, culminate col lancio di sedie.

Uno dei responsabili della lite violenta, noto alla giustizia, forse sotto l’effetto di alcol, si è messo poi al volante e ha impunemente cercato di investire un altro ragazzo, colpendolo e rendendo necessario il trasporto al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli, da cui è stato dimesso con prognosi di 7 giorni.

Al termine degli accertamenti, gli agenti del commissariato di via Cina, che indagano sull’accaduto, hanno sequestrato una macchina, che si ritiene sia stata quella scagliata contro il ragazzo, in un gesto sconsiderato che ha danneggiato altri veicoli presenti in zona.