Rissa al chiosco, in commissariato l'autore dell'investimento: denunciato a piede libero

TERMOLI. Non solo uno, ma ben due i ragazzi che il 30enne alla guida dell'auto che ha creato scompiglio all'alba di oggi ha tentato di investire, al culmine di una violenta lite esplosa tra via Abruzzi e piazza Donatori di Sangue.

Per questa ragione, il ragazzo che ha già precedenti penali, nel pomeriggio di oggi, assistito dal suo legale, si è presentato spontaneamente in commissariato, dove è stato denunciato a piede libero.

Una zuffa causata da futili motivi, che ha visto il coinvolgimento di altri giovani, con sedie fatte volare per aria, veicoli danneggiati e botte da orbi.

Dopo che gli agenti di via Cina avevano individuato e provveduto a sequestrare non molto distante proprio dagli uffici del 113 l'auto che sarebbe stata usata per "l'agguato", l'autore dell'investimento ha preferito evitare misure cautelari, ammettendo le proprie responsabilità.