Verifiche dopo l'incendio, col gruppo elettrogeno riattivato depuratore dopo 2 ore

TERMOLI. È durato diverse ore l'intervento dei Vigili del fuoco nella zona del centro analisi del Cosib, dove ieri, intorno all'ora di pranzo, è divampato un incendio - probabilmente causato da un corto circuito partito da un interruttore - che ha messo fuori gioco la cabina elettrica che alimentava gli impianti della depurazione consortile.

Per ovviare a questo inconveniente di grossa portata, peraltro in un giorno festivo, come anticipato già ieri, i vertici del Cosib, col presidente Roberto Di Pardo e la struttura tecnica, coordinata dall'ingegner Morrone, hanno provveduto - con autorizzazione prefettizia, visto il "rosso in calendario" - a far arrivare in loco un gruppo elettrogeno da Foggia, trasportato da un mezzo pesante, con cui, scontati i tempi tecnici, un paio d'ore, è stato possibile riattivare il servizio, che era stato momentaneamente sospeso, con la relativa comunicazione alle aziende. Intanto, procedono le verifiche su quanto accaduto.