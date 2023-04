Fuga di gas in pieno centro e la viabilità va in tilt

TERMOLI. Circolazione a singhiozzo in centro a Termoli. Non è una novità, per chi è assiduo lettore delle nostre cronache, solo la scorsa settimana c'è stata particolare turbolenza per una serie di eventi coincidenti che hanno reso off limits parte delle arterie urbane della zona murattiana e del porto.

Non solo cantieri programmati, forse non troppo pubblicizzati nel loro work in progress, ma stavolta è stato un inconveniente a scatenare un traffico assurdo, a passo di lumaca, proprio alla Madonnina.

Una fuga di gas segnalata nella congiunzione tra via Abruzzi e il tratto conclusivo del Corso nazionale ha provocato il blocco del flusso proprio all'uscita della città, con gli automobilisti costretti a deviare per via Cesare Battisti.

Mattinata infernale, dunque, la prima dopo il lungo ponte del "25 Aprile", per chi era al volante, anche perché di lavori ce ne sono diffusi sul territorio, così come gli inevitabili disagi, anche se c'è da dire che sugli interventi di natura progettuale e non emergenziale, seppur soffrendo, alla fine "della fiera" si avranno anche dei vantaggi.

Diverso il discorso quando ci sono "rotture"... come quella di questa mattina. Sul posto, oltre ai tecnici di 2 Rete Gas, anche la Polizia municipale di Termoli. In ogni caso, l'umore degli automobilisti rispetto a questo imprevisto non era al top, tutt'altro.