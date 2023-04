Morti sospette all'hospice di Torremaggiore: disposta riesumazione delle salme

FOGGIA. La Procura di Foggia ha aperto un'indagine sulle troppe morti sospette presso l'Hospice di Torremaggiore. Più di una dozzina in 4 mesi. Così, la Procura ha ordinato la riesumazione delle salme, al fine di effettuare accertamenti tecnici che possano fare luce sull’accaduto.

Le operazioni di disseppellimento sarebbero partite in questi giorni, in parallelo all’avvio degli esami tossicologici ed autoptici. Gli accertamenti si concluderanno nel giro di un paio di settimane, ma bisogna attendere i tempi tecnici per la deposizione delle relazioni da parte dei medici legali (tra 60 e 90 giorni).

Il sospetto dei magistrati è sull’uso di un farmaco, con effetto sedativo, utilizzato soprattutto per i malati terminali.

Sul caso è intervenuta l’Asl di Foggia: “Questa azienda ha in corso tutte le procedure utili alla salvaguardia di pazienti e dipendenti. Siamo fiduciosi nell’operato della magistratura alla quale, come di consueto, abbiamo offerto ed offriamo la più completa disponibilità, anche al fine della ricerca della verità per il bene della collettività e delle famiglie coinvolte nel caso”, conclude.