Estate termolese, stanziati i primi 50mila euro per allestire il cartellone

TERMOLI. Il primo maggio comincia ufficialmente, per chi aderisce alla facoltà prevista dalla Regione Molise, la stagione balneare. Anche il Comune di Termoli si prepara all'estate e ha stanziato i primi fondi, con relativo atto di indirizzo, per avviare la programmazione del cartellone estivo.

Per ora sono 50mila gli euro messi a disposizione, per predisporre il palinsesto delle manifestazioni, eventi ed iniziative culturali finalizzate ad elevare la conoscenza del patrimonio artistico, culturale, della tradizione locale contribuendo allo sviluppo turistico dell’intero territorio in occasione della stagione estiva.

Intanto, a metà aprile erano decorsi i termini per rispondere all’avviso pubblico per reperire proposte di sponsorizzazione, sia di natura finanziaria (sotto forma di offerta economica) che prevedono quale obbligo principale l’erogazione della somma offerta; sia di natura tecnica (sotto forma di forniture di beni, servizi o altre utilità) che prevedono la predisposizione di una proposta tecnica da sottoporre ad approvazione dell’Amministrazione, previa acquisizione di eventuali nulla osta e autorizzazioni. Il corrispettivo del contratto di sponsorizzazione è costituito da forniture di beni o servizi o lavori da parte dello sponsor, ed è fatto obbligo di doppia fatturazione. Il taglio minimo era di 500 euro.